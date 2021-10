EFE Cidade do México 11 out 2021

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu em carta enviada ao mandatário mexicano, Andrés Manuel López Obrador, um aumento no "investimento no sul do México e no norte da América Central" para combater as causas da migração forçada.

"Espero trabalhar com você para ampliar a nossa cooperação especificamente aumentando o investimento no sul do México e no norte da América Central", comentou Biden em carta datada de 6 de outubro.