30 out 2021

EFE Roma 30 out 2021

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu neste sábado o uso da diplomacia como instrumento para chegar a um acordo com outros líderes mundiais visando a adoção de um imposto mínimo global sobre as empresas de pelo menos 15% como medida para alcançar um sistema tributário mais justo e evitar que as companhias se beneficiem de regimes fiscais complacentes.

Em sua conta oficial no Twitter, Biden disse que este pacto "é mais do que um simples acordo tributário", pois é um exemplo de como "a diplomacia está remodelando a economia global e proporcionando benefícios à população".