O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou nesta segunda-feira estar convicto da decisão de retirar as tropas americanas do Afeganistão, mesmo após as cenas de caos no aeroporto de Cabul nas últimas horas depois que o Talibã dominou a capital.

Biden disse em um discurso à nação da Casa Branca que após 20 anos ele havia aprendido da maneira difícil que nunca haveria um bom momento para retirar a força americana do território afegão.