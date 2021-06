O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, no próximo dia 15 de julho na Casa Branca, informou nesta sexta-feira a porta-voz do governo americano, Jen Psaki.

Em nota publicada antes do início da cúpula do G7, em Carbis Bay, no sudoeste do Reino Unido, Psaki disse que, durante o encontro em Washington, os dois líderes discutirão seus compromissos de cooperação em face de um série de desafios comuns, tomando por base "os valores democráticos compartilhados por ambos os países".