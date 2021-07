O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu nesta quinta-feira que os talibãs têm "mais força militar" atualmente do que em qualquer outro momento desde o início da guerra no Afeganistão, em 2001, e considerou "altamente improvável" que exista um "governo unido" que possa controlar o país inteiro.

Em discurso na Casa Branca, Biden defendeu, entretanto, seus planos de retirar as tropas americanas do Afeganistão e anunciou que o processo estará concluído até 31 de agosto, antes do prazo originalmente anunciado, de 11 de setembro.