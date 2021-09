O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfatizou ao mandatário da Ucrânia, Volodimir Zelenski, o "firme compromisso" americano com a integridade territorial ucraniana diante da "agressão" da Rússia.

"Os Estados Unidos continuam firmemente empenhados na integridade territorial da Ucrânia diante da agressão russa. E apoiamos as aspirações euroatlânticas da Ucrânia", disse Biden no início da reunião com Zelenski no Salão Oval da Casa Branca.