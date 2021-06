O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retirou nesta quarta-feira as ordens executivas que buscavam proibir as redes sociais TikTok e WeChat no país - medidas apresentadas pelo antecessor no cargo, Donald Trump - e decidiu abrir uma investigação para identificar riscos de segurança vinculados à China.

O novo decreto ordena que o Departamento de Comércio inicie uma análise "rigorosa e baseada em evidências" sobre os aplicativos que coletam informações pessoais dos usuários e cujas tecnologias têm laços chineses.