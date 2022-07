O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou nesta sexta-feira o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, que foi baleado em um comício eleitoral na rua, e disse estar "atordoado, indignado e profundamente entristecido" com a notícia.

Em um comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden afirmou que o assassinato de Abe foi "uma tragédia para o Japão e para todos os que o conheciam", e enviou condolências à família do político.