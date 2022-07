O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse estar "chocado" por mais um tiroteio em massa "sem sentido" no país, após um homem abrir fogo contra o público em um desfile do Dia da Independência em Highland Park, no estado de Illinois, nesta segunda-feira.

Biden também prometeu continuar a combater "a epidemia de violência armada" no país, e disse ter acionado as forças de segurança federais em Highland Park, no subúrbio de Chicago, para ajudar na busca do suspeito, que permanece em liberdade.