O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira estar "preocupado" com o uso de armas pela China com suas manobras em torno de Taiwan, mas que não acredita que as manobras irão mais longe.

"Não estou alarmado, mas me preocupa que estejam se movendo tanto quanto estão. Mas acredito que eles não vão fazer mais do que estão fazendo", disse Biden a jornalistas na base de Dover, no estado de Delaware, quando perguntado sobre a tensão em relação a Taiwan antes de embarcar para uma viagem ao Kentucky.