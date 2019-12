O aspirante à candidatura democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden se encontrou com a comunidade latina em Los Angeles, no estado Califórnia, nesta sexta-feira e afirmou saber a sensação de passar por humilhações - no seu caso, por ser gago.

Após o debate realizado nesta quinta no campus da Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, que reuniu Biden e os outros seis principais candidatos à presidência do Partido Democrata nas eleições de 2020, o ex-vice-presidente foi hoje ao restaurante La Guelaguetza.

Antes de entrar no que é um dos estabelecimentos mais conhecidos da cidade de Oaxaca, onde ele se encontrou com empresários hispânicos, Biden declarou: "Eu sei o que é ser humilhado".

Biden respondeu dessa maneira a uma pergunta sobre o comentário em tom de deboche feito ontem no Twitter pela ex-secretária de imprensa da Casa Branca Sarah Sanders, na qual ela aludia à gagueira do político.

"(A gagueira) Provavelmente acabou sendo o presente que me deu um sentimento de empatia e compreensão, de se você é uma pessoa de cor ou uma pessoa com uma atitude diferente ou uma pessoa que parece diferente", afirmou o ex-vice-presidente, que revelou ter aceitado o pedido de desculpas da ex-secretária.

Perguntado se acredita que o presidente Donald Trump criou um ambiente permissivo para criticar as pessoas com deficiência, Biden respondeu afirmativamente "(Trump) É um homem que não tem empatia nem senso de decência", criticou.

Ao se referir aos imigrantes sem status legal, uma meta para a atual administração federal, o vice-presidente durante o mandato de Barack Obama (2009-2017) prometeu que a ideia de deportar imigrantes indocumentados que não cometeram um crime grave vai acabar.

Ele também enfatizou que Caso se torne presidente fará com que os agentes de Imigração e Alfândega voltem para a escola para receber treinamento adicional. "Isso não é uma piada", salientou.

O deputado Miguel Santiago, que esteve na reunião com Biden, disse que é muito importante para a comunidade ouvir as propostas de imigração dos candidatos.

"Dissemos-lhe, e ele sabe, que aqui na Califórnia o voto latino é decisivo, por isso é importante que as questões que dizem respeito a esta comunidade sejam colocadas como prioridade e que haja diálogo conosco", disse Santiago à Agência Efe.

Para a empresária e restauradora Paulina Lopez, o fato de Biden ter tido tempo para ir até eles e ouvir as preocupações de um pequeno grupo de hispânicos e dos funcionários do restaurante, fala muito. "Ele nos faz sentirmos respeitados", elogiou.

O primeiro grande teste dos nomeados democratas acontecerá no dia 3 de fevereiro, em Iowa, quando acontecerá o chamado caucus, processo que ajuda a definir o candidato à Presidência. EFE

amv/dr

(foto)