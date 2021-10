O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá com o papa Francisco no Vaticano no dia 29 de outubro, como parte da viagem que o levará a Roma para a cúpula do G20 e a Glasgow para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP26), no início de novembro, informou a Casa Branca nesta quinta-feira.

De acordo com o comunicado oficial, Biden discutirá com o pontífice como "trabalhar em conjunto" para "encerra a pandemia de covid-19, abordar as mudanças climáticas e cuidar dos pobres".