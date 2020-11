EFE/EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, sofreu ma fratura em um dos pés enquanto brincava com um dos dois cachorros da família, conforme a imprensa local veiculou nesta segunda-feira.

O candidato do Partido Democrata no pleito realizado neste mês se lesionou no último sábado, na casa em que vive, no estado do Delaware, enquanto se divertia com o cão Major.