O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira a suspensão temporária das expulsões de menores de idade migrantes desacompanhados de um adulto, como havia sido ordenado anteriormente às autoridades sanitárias do país com a alegação do perigo de contágio pela Covid-19.

Em um aviso publicado nesta sexta no Registro Federal oficial, o governo do presidente Joe Biden declarou que a ordem foi adotada levando em conta as informações sobre a pandemia do coronavírus e a situação nas fronteiras dos EUA agora, em comparação com outubro passado, quando a determinação foi emitida.