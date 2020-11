O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, foi o mais votado no estado de Michigan, ampliando ainda mais a vantagem sobre o atual mandatário, Donald Trump, na disputa pela presidência dos Estados Unidos, de acordo com projeções das redes de televisão "CBS", "CNN" e "NBC".

Caso o resultado se confirme, Biden conseguirá os 16 delegados de Michigan no Colégio Eleitoral - órgão que define o vencedor das eleições, que não são diretas - e chegará a 264, contra 214 de Trump, ficando assim muito perto dos 270 necessários para se eleger.