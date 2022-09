O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está trabalhando contra o relógio para evitar uma greve do transporte ferroviário, que pode causar mais interrupções na cadeia de suprimentos e impactar negativamente a economia, segundo disse nesta terça-feira a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

A interrupção do transporte pode começar nesta sexta-feira se as empresas ferroviárias não chegarem a um acordo sobre um novo contrato com dois sindicatos, que representam cerca de 57 mil trabalhadores entre maquinistas e engenheiros.