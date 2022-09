O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, transmitiu nesta quarta-feira ao rei Charles III a admiração do povo dos Estados Unidos pela sua mãe, Elizabeth II, e elogiou a falecida monarca britânica pela dignidade e constância.

Em ligação telefônica para transmitir pessoalmente as suas condolências pela morte da rainha em 8 de setembro, o político democrata recordou a "bondade" e a "hospitalidade" de Elizabeth II em várias ocasiões, incluindo quando a monarca recebeu o casal presidencial no Palácio de Windsor em junho de 2021, após a cúpula do G7.