O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tropeçou três vezes nesta sexta-feira ao subir as escadas do Air Force One - o avião reservado ao chefe de governo americano -, que o levaria de Washington para Atlanta.

Quando ia acessar a aeronave, Biden perdeu o equilíbrio ainda nos primeiros passos, se agarrou no corrimão com uma das mãos, voltou a tropeçar e conseguiu se segurar com a outra mão.