Wilmington (United States), 04/11/2020.- Democratic Candidate and former Vice President Joe Biden (L) speaks as he stands with Dr. Jill Biden (R) at his Election Night event at the Chase Center in Wilmington, Delaware, USA, 03 November 2020. According to reports, Donald Trump won Ohio and Joe Biden won Minnesota, states that each candidate had sought to take from the other but wound up politically unchanged from 2016. (Estados Unidos) EFE/EPA/KEVIN DIETSCH / POOL

O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, assumiu nesta sexta-feira a liderança na apuração dos votos no estado da Pensilvânia, ultrapassando o presidente Donald Trump, mas a apuração continua, e ele ainda não abriu vantagem suficiente para ser declarado vencedor.

Um dos estados mais decisivos nesta eleição para a presidência dos Estados Unidos, a Pensilvânia contabilizou cerca de 30 mil novos votos, dos quais 87% foram a favor de Biden. Com isso, o ex-vice-presidente no governo de Barack Obama tem atualmente uma vantagem de 5.587 votos sobre Trump, de acordo com os últimos dados divulgados pela autoridade eleitoral do estado - lidera a apuração com 49,4% dos votos, contra 49,3% do presidente.

Uma vitória na Pensilvânia daria a Biden 20 delegados no Colégio Eleitoral - órgão que decide a eleição americana, que não é direta -, o suficiente para se tornar o novo presidente do país.

Para ser eleito, um candidato deve conseguir 270 delegados, e o democrata conta com 264, segundo projeções da imprensa americana - embora alguns veículos não considerem que ele garantiu os 11 do estado do Arizona, cuja apuração está ainda aberta, assim como nos estados de Geórgia, Nevada e Carolina do Norte, também cruciais e nos quais Trump - que tem 214 delegados - precisa vencer para reverter o atual cenário.

A legislação da Pensilvânia estabelece que votos enviados pelo correio não podem ser contabilizados até o dia das eleições, o que tornou o processo de apuração mais demorado. As autoridades americanas estimam que cerca de 200 mil votos ainda não foram contados e querem concluir o processo ainda nesta sexta-feira.

Nas eleições de 2016, Trump ganhou os 20 delegados eleitorais da Pensilvânia com 40 mil votos de vantagem sobre a então candidata democrata, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. EFE

bpm/id