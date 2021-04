O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai retirar todas as tropas americanas do Afeganistão nos próximos meses, e o processo estará concluído no 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001, informou uma fonte oficial nesta terça-feira.

Esse plano "sem condições" e coordenado com a Otan, que Biden anunciará formalmente na quarta-feira, significa que a Casa Branca não cumprirá o compromisso do ex-presidente Donald Trump de retirar todos os militares dos EUA do país até o próximo dia 1º de maio.