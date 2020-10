23 out 2020

EFE Nashville (EUA) 23 out 2020

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, criticou duramente nesta quinta-feira a gestão da pandemia de Covid-19 do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no segundo e último debate entre eles antes das eleições de 3 de novembro.

"Estamos a ponto de entrar em um inverno sombrio, e ele não tem um plano claro", afirmou Biden no debate, realizado em Nashville, no estado do Tennessee..