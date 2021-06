O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou nesta sexta-feira como "apropriada" a sentença de 22 anos e meio de prisão para o ex-policial Derek Chauvin pelo assassinato de George Floyd em maio de 2020.

Perguntado sobre a sentença logo após ela ter sido divulgada, Biden disse não conhecer "todas as circunstâncias que foram levadas em conta", mas que, de acordo com as diretrizes criminais para um crime como esse, ela "parece ser apropriada".