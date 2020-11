O candidato do Partido Democrata à Casa Branca, Joe Biden, venceu em Nova York nas eleições desta terça-feira nos Estados Unidos, enquanto o presidente Donald Trump, do Partido Republicano, levou a melhor em mais seis estados, de acordo com projeções dos principais veículos de imprensa do país.

Biden ganhou em Nova York, de acordo com os jornais "The New York Times" e "The Washington Post" e a emissora "NBC", entre outros, e no Colorado, segundo os canais "Fox News" e "CNN".