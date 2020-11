O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ganhou no estado da Califórnia, o mais populoso do país, e em Oregon e Washington, completando a costa oeste, segundo projeções da imprensa americana.

As emissoras "CNN" e "Fox News" projetaram esses três estados como redutos democratas, enquanto o jornal "The New York Times" e o canal "Fox News" visualizam o atual presidente, o republicano Donald Trump, como vencedor em Idaho.