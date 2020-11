O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, venceu nesta quarta-feira as eleições no Wisconsin e passou a contar com 248 dos 270 delegados necessários para vencer a disputa, segundo indicam projeções da "CNN", "NPR" e do "The New York Times".

No considerado estado chave, o ex-vice de Barack Obama, arrebatou os dez indicados a votar no Colégio Eleitoral, para definir o ocupante da Casa Branca pelos próximos quatro anos, com isso, precisa de mais 22 para ser eleito.