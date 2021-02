O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participará de um encontro televisionado com os eleitores do estado de Wisconsin daqui a uma semana, naquela que será a sua primeira viagem oficial desde que chegou ao poder, no dia 20 de janeiro.

A Casa Branca anunciou nesta terça-feira a viagem de Biden em um breve comunicado, que informa apenas que o chefe de governo se deslocará até Milwaukee, sem dar mais detalhes.