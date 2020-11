O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou na tarde desta terça-feira ao centro de operações na cidade de Wilmington, no Delaware, para aguardar o fechamento dos centros de votação e os primeiros resultados da apuração, após ter passado a manhã finalizando a campanha com pequenos atos.

Biden chegou a Wilmington depois das 15h (17h em Brasília), após um dia focado em buscar votos na Pennsylvania, estado que o democrata considera imprescindível para a vitória eleitoral, que pode ser declarada ainda nesta noite caso obtenha vantagem suficiente.

Na primeira parada na cidade natal, Scranton (Pennsylvania), Biden visitou vários líderes sindicais, passou na casa onde nasceu e escreveu nas paredes: "Desta casa para a Casa Branca, com a graça de Deus. Joe Biden, 3 de novembro de 2020".

O democrata se deslocou depois para a Filadélfia, capital do estado, onde incentivou a população a votar antes do fechamento das urnas (20h no horário local, 22h em Brasília) e visitou pequenos comércios.

Com um megafone em mãos, Biden falou para um grande grupo de pessoas no norte da Filadélfia: "Vamos ter mais pessoas votando neste ano do que em toda a história dos EUA", e previu mais de 150 milhões de votos, número que seria um recorde.

Mais de 100 milhões de pessoas votaram com antecedência, representando mais de 70% de todos os votos contabilizados nas eleições de 2016.

"No Delaware, pensam que eu voto na Pennsylvania porque tudo começou aqui e porque eu amo a Pennsylvania", disse o ex-senador pelo Delaware, cercado de eleitores, a maioria jovens.

Biden também foi ao popular restaurante Relish, no noroeste da Filadélfia, onde disse a um grupo de eleitores negros que "a Filadélfia é a chave" para a vitória.

A cidade da Filadélfia é um reduto democrata, mas uma alta participação nas urnas pode virar o equilíbrio em todo o estado e impactar o subúrbio.

Antes de encerrar todos os eventos de campanha, Biden disse no Delaware que os Estados Unidos "precisam restaurar a decência e a honra ao sistema, ou ele entrará em colapso".

O candidato democrata novamente insistiu que Donald Trump não poderá reivindicar a vitória nesta noite sem que todos os votos sejam contados em caso de pouca diferença entre ambos.

"Os presidentes não decidem quais votos são contados e quais não são. Depende dos eleitores. Não importa o que eu diga ou faça, os votos serão contados", disse Biden antes de se reunir com a família para o que pode ser uma longa noite.