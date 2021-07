A americana Simone Biles afirmou nesta terça-feira, pouco após deixar a final por equipes da ginástica artística dos Jogos Olímpicos, que vem sofrendo com a falta de convicção no próprio trabalho e com o preso da responsabilidade de ser a maior estrela da modalidade, atualmente.

"Já não confio tanto em mim mesma, talvez, porque estou ficando mais velha. Houve dias em que todos tuitavam para mim, e que eu sentia o peso. Não somos apenas atletas, somos pessoas no fim do dia, e às vezes é preciso dar um passo atrás", disse a agora donas de seis medalhas olímpicas, com a prata de hoje dos EUA.