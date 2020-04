Bill Withers, um dos principais nomes do soul e autor de sucessos como "Ain't No Sunshine" ou "Lean on Me", morreu nesta sexta-feira, aos 81 anos, em Los Angeles (Estados Unidos), por conta de problemas cardíacos.

"Estamos arrasados com a perda de nosso amado e dedicado marido e pai. Um homem solitário com um coração destinado a se conectar com todos; ele falou honestamente com as pessoas e as conectou umas com as outras com sua poesia e música", disse sua família, em um comunicado divulgado pelos meios de comunicação americanos.

Com uma carreira muito breve e única, quase limitada a década de 1970, Withers foi um nome importante do soul, com um olhar caloroso, íntimo e muito pessoal desse gênero que se chamava folk-soul.

Seu trabalho é conhecido sobretudo por "Ain't No Sunshine" e "Lean on Me". "Não sou um virtuoso, mas fui capaz de escrever canções com as quais as pessoas se pudessem identificar", resumiu o cantor, em entrevista à revista "Rolling Stone", em 2015.

Membro do Hall da Fama do Rock and Roll e vencedor de três Grammys, a carreira de Withers sempre foi caracterizada por reviravoltas únicas e inesperadas e, no início da década de 1970, quando já tinha mais de 30 anos de idade, assinou seu primeiro contrato com uma gravadora, a Sussex Records.

Seu álbum de estreia foi "Just As I Am" (1971), sob a produção de Booker T. Jones, que incluía "Ain't No Sunshine" e com o qual ele começou a definir sua identidade: um olhar acústico, emocional e delicado ao soul, um gênero que reinou por sua paixão e explosividade na década anterior, mas pouco a pouco começou a perder peso na cena afro-americana devido ao avanço do funk.

Dois anos depois, lançou o álbum duplo ao vivo "Bill Withers Live at Carnegie Hall", considerado um dos destaques do seu trabalho.

A influência de Withers pode ser vista em trabalhos de cantores como Alabama Shakes, Michael Kiwanuka, Moses Sumney e outros artistas, que lamentaram sua morte.

"Esta notícia é super devastadora", disse Questlove, baterista e líder do The Roots.

"Bill Withers foi o meu primeiro ídolo antes de The Jackson 5 ou Prince. Ele era o nosso Springsteen: ele era o nosso homem comum. Um dos últimos artistas famosos da classe trabalhadora", acrescentou.

John Legend definiu Withers como seu "amigo" e "inspiração".

"Ele era um compositor e contador de histórias incrível. Estou tão contente por ele ter partilhado esse dom com o mundo. A vida não seria a mesma sem ele", escreveu.