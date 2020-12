A empresa alemã BioNTech está "muito confiante" que sua vacina contra a Covid-19, desenvolvida em conjunto com a Pfizer e cuja comercialização foi autorizada na segunda-feira pela Agência Europeia de Medicamentos, também é eficaz contra a variante do coronavírus detectada no Reino Unido.

"Como cientista, você nunca é otimista, mas pensa nas probabilidades e a probabilidade de que nossa vacina também seja eficaz contra essa nova mutação", disse o co-fundador da BioNtech, Ugur Sahin, durante entrevista coletiva.