A empresa de biotecnologia alemã BioNTech e a farmacêutica americana Pfizer solicitarão na semana que vem às autoridades dos Estados Unidos a autorização para o uso generalizado da vacina contra a Covid-19 desenvolvida por ambas, informaram as companhias nesta segunda-feira.

De acordo com a BioNTech, os estudos clínicos realizados mostram que as pessoas que recebem a vacina têm uma proteção 90% maior do que as não vacinadas.