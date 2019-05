Combater as "estruturas de influência e poder" que "limitam a entrada e a manutenção" de pessoas negras no mercado de trabalho brasileiro é o principal objetivo de um novo movimento liderado por empreendedoras afrodescendentes.

"Hoje sabemos quais são as marcas que atuam a favor do meio ambiente, mas ainda não sabemos quais são as que atuam a favor da inserção racial nas empresas", explicou a fundadora do movimento "Black Money" no Brasil, Nina Silva, em entrevista à Agência Efe.