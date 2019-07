Um corte de energia elétrica afetou na segunda-feira, durante várias horas, diferentes regiões de Washington, deixando milhares de usuários no escuro, informou a companhia encarregada do serviço na capital dos Estados Unidos, no que foi o segundo blecaute ocorrido no país em menos de três dias.

O jornal "The Washington Post" informou, citando fontes da companhia de energia elétrica Pepco, que a emergência afetou 7 mil residências e empresas no Distrito de Columbia, onde está localizada a capital americana, enquanto outros veículos de imprensa estimavam que pouco mais de 4 mil clientes ficaram às escuras.