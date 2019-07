Um "erro operacional" da companhia elétrica Transener foi o principal causador do blecaute total que afetou Argentina, Uruguai e parte do Paraguai no último dia 16 de junho, segundo informou o secretário de Energia argentino, Gustavo Lopetegui, em uma audiência no Senado.

"Deveriam ter reprogramado a Desconexão Automática de Geração (DAG) e não fizeram isso. Este erro operacional foi reconhecido pela empresa Transener nos seus relatórios", afirmou o funcionário do governo de Mauricio Macri diante da presença de senadores governistas e opositores.