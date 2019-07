Uma falha no fornecimento de energia elétrica em Nova York mantém neste sábado cerca de 42 mil casas sem luz, afetando a região oeste da cidade e bairros como Upper West, além de uma parte de Times Square, com cenas de inquietação entre cidadãos, porque as linhas de metrô e alguns cinemas chegaram a ficar às escuras.

O blecaute, que aconteceu às 20h (horário local, 21h em Brasília), além de afetar o funcionamento normal do metrô, deixou muitos cidadãos presos em elevadores e até uma parte da movimentada Times Square ficou sem seus luminosos, tal como se pode ver em fotos e vídeos nas redes sociais.