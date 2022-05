O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, acusou a Rússia nesta quinta-feira de usar a fome como arma de guerra contra a Ucrânia e colocar em risco outros países por seu bloqueio às exportações agrícolas ucranianas.

"O suprimento de alimentos de milhões de ucranianos e milhões de outras pessoas em todo o mundo agora é literalmente refém dos militares russos", disse o secretário do governo do presidente Joe Biden em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.