O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, destacou nesta sexta-feira que os atentados de 11 de setembro de 2001 "mudaram" os EUA e a sua "relação com o resto do mundo", ao mesmo tempo que mostram a "profunda resistência" do país.

Blinken participou de uma cerimônia em homenagem às vítimas no 20º aniversário dos ataques que deixaram quase 3 mil mortos quando vários aviões colidiram com as Torres Gêmeas, em Nova York, o edifício do Pentágono, na Virgínia, e um campo no estado da Pensilvânia.