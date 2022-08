O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, garantiu nesta quinta-feira esperar que a China "não fabrique uma crise", diante da visita da presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, à Taiwan.

"Espero que Pequim não fabrique uma crise ou busque um pretexto para aumentar sua agressiva atividade militar", disse o chefe da diplomacia dos EUA, em Phnom Penh, no Camboja, no início do encontro que teve com representantes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).