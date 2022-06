O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, pediram nesta sexta-feira que a Rússia permita que o trigo estocado em portos da Ucrânia seja liberado e acusaram o Kremlin de usar uma crise de abastecimento alimentar como arma de guerra.

"Estamos certos de que não vamos virar as costas aos muitos países do mundo que estão ameaçados pela fome como resultado da guerra", disse Baerbock, em pronunciamento conjunto com Blinken em Berlim, onde participam de uma conferência internacional sobre o impacto da guerra no fornecimento de alimentos.