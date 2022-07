O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, confirmou nesta sexta-feira que conversou com seu homólogo da Rússia, Sergey Lavrov, e o pediu que aceitasse sua proposta para libertar os americanos Brittney Grinner e Paul Whelan, detidos na Rússia.

"Eu o urgi a avançar em nossa proposta", disse Blinken sobre sua conversa com Lavrov em uma entrevista coletiva com representantes de Relações Exteriores e Comércio do Japão, na qual não quis dar detalhes sobre a oferta, que segundo a imprensa americana consiste em uma troca de prisioneiros.