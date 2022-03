O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, fez um apelo nesta terça-feira, em Rabat, no Marrocos, para que a Rússia encerre imediatamente a guerra na Ucrânia, que retire os soldados do país vizinho e siga com as negociações.

O chefe da diplomacia americana deu as declarações durante entrevista coletiva conjunta concedida com o ministro das Relações Exteriores marroquino, Naser Burita, que fez parte da programação de dois dias de viagem ao país africano.