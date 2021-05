O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, reuniu-se nesta terça-feira em Jerusalém com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quem pediu para "construir sobre a trégua" com as milícias palestinas na Faixa de Gaza para "evitar um regresso à violência".

"Sabemos que, para evitar um regresso à violência, temos de utilizar o espaço criado para abordar uma longa lista de problemas e desafios subjacentes", disse Blinken durante uma coletiva de imprensa ao lado de Netanyahu após a reunião.