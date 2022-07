O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu nesta sexta-feira a seu homólogo russo, Sergey Lavrov, que a Rússia desbloqueie a saída de cereais da Ucrânia e permita que cheguem aos países que deles necessitam para aliviar a crise alimentar causada pelo referido bloqueio.

Blinken confirmou sua conversa por telefone com Lavrov em uma entrevista coletiva com representantes do Japão, na qual também garantiu que reiterou ao ministro russo os "custos adicionais significativos" que a Rússia terá que enfrentar se tentar anexar os territórios da Ucrânia.