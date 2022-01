O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, advertiu nesta quarta-feira que a Rússia enviou quase 100 mil soldados à fronteira com a Ucrânia e pode "duplicar" sua presença militar em "pouco tempo".

Blinken chegou hoje a Kiev como parte de uma viagem pela Europa que inclui compromissos em Berlim, na Alemanha, e uma reunião em Genebra, na Suíça, no dia 21, com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, com quem ele falou por telefone ontem para mostrar o compromisso "inabalável" de Washington com a integridade territorial da Ucrânia.