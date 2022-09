O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, encontrou-se nesta quinta-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma visita não previamente divulgada ao país europeu e anunciou uma nova ajuda no valor de quase US$ 3 bilhões.

Em comunicado, Blinken disse que contou a Zelensky na reunião sobre dois novos pacotes de ajuda, sendo o primeiro no valor de US$ 675 milhões para armas, munição e equipamento de defesa.