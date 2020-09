O ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg anunciou nesta segunda-feira que destinará US$ 4 milhões à campanha do candidato democrata à presidência, Joe Biden, na Flórida, um dos estados decisivos para as eleições do dia 3 de novembro.

Em comunicado enviado ao jornal "Miami Herald", o empresário, que foi pré-candidato democrata, explicou que os recursos serão destinados a organizações de base que trabalham com a divulgação entre as minorias e comunidades "subrepresentadas" com ações presenciais.