O advogado Larry Klayman entrou com uma ação judicial contra o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, que prometeu desembolsar até US$ 16 milhões para pagar multas de cerca de 32.000 ex-detentos do estado da Flórida para que possam votar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 3 de novembro.

De acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira, Klayman, eleitor da Flórida e líder da ONG Freedom Watch, entrou com um processo em um tribunal na capital do estado, Tallahassee, contra um "suposto plano de subornar criminosos condenados para votar em Joe Biden e Kamala Harris".