A economia da Colômbia, duramente atingida pelas restrições impostas para diminuir a incidência do coronavírus no país, sofreu outro duro golpe com os bloqueios de estradas promovidos durante os protestos contra o governo do presidente Iván Duque.

As manifestações maciças da paralisação nacional, que estão perdendo apoiadores, começaram no último dia 28 de abril para pressionar o governo a retirar seu controverso projeto de lei de reforma fiscal, como de fato fez, e a tomar medidas contra a brutalidade policial; mas, à medida que os dias foram passando, outras reivindicações foram adicionadas em uma mistura de questões nacionais e locais.