EFE Santiago (Chile) 21 out 2020

A BNP Paribas Cardif, seguradora do Grupo BNP Paribas, aprofundou sua aliança com a plataforma digital Coursera para oferecer a seus clientes acesso a 1.500 cursos em 72 áreas de conhecimento ligadas às profissões do futuro, como parte de uma estratégia da empresa par expandir seu ecossistema de serviços.

A aliança com a Coursera começou no ano passado, na Colômbia, e agora se expande para os demais países em que a seguradora está presente na América Latina: Brasil, Argentina, Chile, México e Peru, informou a empresa nesta terça-feira em comunicado.