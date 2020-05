A popularidade da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disparou no país, após sua administração bastante elogiada diante da pandemia da Covid-19 e meses antes das eleições gerais.

Ardern, que assumiu o cargo em outubro de 2017 e teve que lidar enfrentar outras duas grandes crises durante seu mandato, tem uma taxa de aprovação de 59,6% dos neozelandeses, de acordo com uma pesquisa publicada na segunda-feira pela agência "Newshub-Reid", embora a premier sempre tenha mantido uma boa parcela de popularidade.

A líder trabalhista, que atualmente governa em coalizão com o New Zealand First e o Partido Verde, aumentou 20,8% em comparação com a última pesquisa, quando o governo reuniu um descontentamento entre a população diante de problemas como habitação e indigência.

Mantendo esse apoio, Jacinta Ardern e seu partido poderiam manter o poder nas eleições programadas para 19 de setembro e até mesmo governar sozinhos, segundo as projeções, 72 dos 120 parlamentares.

A política de 39 anos, que implementou uma série de medidas drásticas destinadas a erradicar o vírus no país, comentou que os resultados da pesquisa "refletem o trabalho que fizemos juntos. Acontece que, neste momento, tenho a humilde e privilegiada oportunidade de ser líder".

Ardern tem sido elogiada internacionalmente por priorizar o bem-estar da população, além de seus gestos de empatia com seus cidadãos, que incluíram interação virtual com crianças para discutir a pandemia, que infectou 1.153 neozelandeses e deixou 21 mortos.

A mandatária também se destacou pela compaixão demonstrada às vítimas do ataque supremacista contra duas mesquitas na cidade de Christchurch, que matou 51 pessoas, em março de 2019, e sua liderança durante a erupção do vulcão Whakaari, onde 21 pessoas perderam a vida em dezembro do ano passado.